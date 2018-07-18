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Марат Хуснуллин: за 5 лет построят 51 млн кв м недвижимости
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Марат Хуснуллин: за 5 лет построят 51 млн кв м недвижимости 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие пять лет в столице планируется ввести 51 млн кв. м недвижимости различного назначени.
"В течение ближайших пяти лет будет построено и введено в эксплуатацию 51 млн кв. м недвижимости различного назначения, включая 20,5 млн кв. м жилья", — сказал заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что за полгода в Москве введено 2,2 млн кв. м недвижимости, а всего в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости разного назначения.
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