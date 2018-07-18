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Около 500 культурных и спортивных объектов построят в столице в ближайшие пять лет
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Около 500 культурных и спортивных объектов построят в столице в ближайшие пять лет 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве откроют школы, детские сады, больницы и другие объекты.
230 школ и детских садов, а также 90 больниц и поликлиник планируется открыть к 2023 году. Также в ближайшую пятилетку построят 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов.
— В Москве ведется комплексное освоение территорий, строительство нового жилья, объектов образования, спорта и культуры, а также благоустройство кварталов. Комплексная застройка предусматривает обеспеченность жилья необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал должен иметь свой детский сад, школу и поликлинику, — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.
Он добавил, что также возрастет уровень обеспеченности москвичей объектами досуга. Хуснуллин отметил, что строительство объектов инфраструктур осуществляется как за счет средств бюджета, так и за счет инвесторов, сообщает "Интерфакс".
Ранее на Московском урбанистическом форуме Марат Хуснуллин сообщил, что Москва вошла в пятерку лидеров по комфортности проживания среди мегаполисов мира. В список также вошли такие мировые столицы, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Берлин.
Напомним, что в этом году Московский урбанистический форум будет проходить в течение двух дней, 17 и 18 июля. Он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Более 300 спикеров будут выступать в восьми залах парка «Зарядье».
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