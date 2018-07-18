Около 500 культурных и спортивных объектов построят в столице в ближайшие пять лет

Москве откроют школы, детские сады, больницы и другие объекты.

230 школ и детских садов, а также 90 больниц и поликлиник планируется открыть к 2023 году. Также в ближайшую пятилетку построят 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов.

— В Москве ведется комплексное освоение территорий, строительство нового жилья, объектов образования, спорта и культуры, а также благоустройство кварталов. Комплексная застройка предусматривает обеспеченность жилья необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал должен иметь свой детский сад, школу и поликлинику, — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Он добавил, что также возрастет уровень обеспеченности москвичей объектами досуга. Хуснуллин отметил, что строительство объектов инфраструктур осуществляется как за счет средств бюджета, так и за счет инвесторов, сообщает "Интерфакс"

Ранее на Московском урбанистическом форуме Марат Хуснуллин сообщил, что Москва вошла в пятерку лидеров по комфортности проживания среди мегаполисов мира. В список также вошли такие мировые столицы, как Нью-Йорк , Лондон, Париж и Берлин.

Напомним, что в этом году Московский урбанистический форум будет проходить в течение двух дней, 17 и 18 июля. Он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Более 300 спикеров будут выступать в восьми залах парка «Зарядье».