Более 100 тысяч новых рабочих мест появится в ТиНАО к 2023 году

К 2023 году в Троицком и Новомосковском административных округах появится 100 тысяч новых рабочих мест. А за шесть лет с момента присоединения территорий к Москве уже создано 106 тысяч рабочих мест, заявил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума.

Он отметил, что ТиНАО — мощный драйвер развития мегаполиса и долгосрочный мегапроект.

«Развитие этих территорий привлекает новые инвестиции, обеспечивает новые производства и рабочие места, увеличивая налоговую базу города», — добавил он.

Таким образом, всего через пять лет более 200 тысяч человек смогут работать здесь. Марат Хуснуллин добавил, что ожидается и рост общей численности населения. По его словам, через пять лет в ТиНАО будут проживать около 350 тысяч человек.

Шесть лет развития: как изменились новые округа Москвы

Троицкий и Новомосковский округа были присоединены к Москве шесть лет назад. За это время здесь уже введено 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построено две станции метро Сокольнической линии, 101,3 километра дорог, 19 мостов, тоннелей и эстакад, а также 58 объектов социального назначения.

Московский урбанфорум проходит в восьмой раз. В этом году его площадкой стала филармония парка «Зарядье». Деловая программа запланирована на 17–18 июля, ее тема — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Первый день был посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт. Во второй день рассмотрят стратегическую повестку развития мегаполисов на ближайшие десятилетия.

Подробнее о программе Московского урбанистического форума

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