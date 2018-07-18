До конца года в Глазове появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса

Глазов. Удмуртия . Во дворах Глазова до конца 2018 года появятся 12 детских городков и 4 спортивных комплекса для занятий воркаутом. Об этом сообщила пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Местах, в которых необходимо установить городки и спорткомплексы, предлагали горожане.

Игровые площадки появятся по адресам:

— улица Барышникова, 1;

— улица Буденного, 2;

— улица Драгунова, 4-б, 50, 55-а;

— улица Июльская, 10;

— улица Калинина, 2-а;

— улица Карла Маркса, 3;

— улица Пехтина, 16;

— улица Сулимова, 87;

— улица Васильева, 1;

— улица Сибирская, 116-а, 116-б, 116-в и 130-б, 130-в.

Тренажеры установят у домов по адресам: улица Советской, 50, улица Кирова, 71, улица Куйбышева, 79 и улица Циолковского, 14.

С 2011 года в городе установили 45 детских площадок для малышей.