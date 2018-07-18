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До конца года в Глазове появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса
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До конца года в Глазове появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса 

ИА «Сусанин» 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Во дворах Глазова до конца 2018 года появятся 12 детских городков и 4 спортивных комплекса для занятий воркаутом. Об этом сообщила пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.
Местах, в которых необходимо установить городки и спорткомплексы, предлагали горожане.
Игровые площадки появятся по адресам:
— улица Барышникова, 1;
— улица Буденного, 2;
— улица Драгунова, 4-б, 50, 55-а;
— улица Июльская, 10;
— улица Калинина, 2-а;
— улица Карла Маркса, 3;
— улица Пехтина, 16;
— улица Сулимова, 87;
— улица Васильева, 1;
— улица Сибирская, 116-а, 116-б, 116-в и 130-б, 130-в.
Тренажеры установят у домов по адресам: улица Советской, 50, улица Кирова, 71, улица Куйбышева, 79 и улица Циолковского, 14.
С 2011 года в городе установили 45 детских площадок для малышей.
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