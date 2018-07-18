Жителей Лианозова приглашают на фестиваль «Московское кино» у пруда на Новгородской улице

Фестиваль «Московское кино» пройдет с 1 по 9 августа в зеленой зоне на берегу пруда в Лианозово по адресу ул. Новгородская, д. 38. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

— На открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами и не только, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Департаменте культуры, мероприятия планируют проводить ежедневно со среды по воскресенье с 12.00 до 22.00. Посетить показы и лекции смогут бесплатно все желающие. (ео)