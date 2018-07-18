Самый активный болельщик проехался в метро более 100 раз

Москве определили рекордсменов по количеству бесплатных поездок в дни чемпионата мира по футбола. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает РИАМО.

По данным ведомства, самый активный болельщик воспользовался метро 157 раз, самый активный журналист — 216 раз, а самый активный волонтер — 214 раз. В среднем в день волонтеры, журналисты и болельщики заходили в метро около семи раз.

За время чемпионата пассажиропоток метро вырос почти на 300 тысяч пассажиров в сутки. Это практически равняется населению Саранска — самого маленького из городов, принимавших чемпионат мира, отметили в департаменте.

В июле иностранные футбольные болельщики выбрали самые красивые станции московского метро. По их мнению, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».