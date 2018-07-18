Гостинично-деловой комплекс появится на юге Москвы 

Гостинично-деловой комплекс построят на юге столицы у квартала «Парк Легенд», сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Здание переменной этажности с максимум в 15 этажей появится на Автозаводской улице. Площадь комплекса превысит 33 тысячи квадратных метров.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним Музеем хоккея. Цвет отделки будет переходить от кирпичного к синему. Визуально комплекс вытянут вдоль пешеходной зоны третьего кольца.
Входы в офисную, гостиничную зону и зону магазинов разделят. Для жильцов апартаментов и работников офисов сделают подземную парковку.
Многофункциональный комплекс и торговый центр возведут также на севере Москвы. Это будут гостиница с апартаментами, офисный и торговый центры. Наземным общественным транспортом до комплекса можно будет добраться от станций метро «Аэропорт» и «Динамо».