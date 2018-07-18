Москвичи смогут выбрать программу ко Дню Города

Как сообщается на портале Мэра Москвы, в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору программы ко Дню Города. Такое голосование проходит уже третий год. Участники могут проголосовать за то, какие мероприятия прошлых лет следует повторить (например, фейерверки, специальные программы для детей, экскурсии), а также какие новые мероприятия было бы интересно увидеть в этом году.

Отметим, что в прошлом году свое мнение высказали 194 тысячи человек