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В новой Москве за пять лет появится свыше 100 тыс. новых рабочих мест
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В новой Москве за пять лет появится свыше 100 тыс. новых рабочих мест 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С июля 2012 года, когда к столице присоединили новые территории, в новой Москве было создано более 100 тысяч рабочих мест, а в ближайшие пять лет появится еще порядка 100 тысяч мест приложения труда, говорится в сообщении пресс-службы городского комплекса градостроительной политики и строительства.
«Новая Москва является мощным драйвером развития всего мегаполиса и долгосрочным мегапроектом. Развитие этих территорий привлекает новые инвестиции, обеспечивает новые производства и рабочие места, увеличивая налоговую базу города. Через пять лет количество мест приложения труда увеличится еще на 100 тысяч», — сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
К настоящему времени, по его словам, в новой Москве создано 106 тысяч рабочих мест, а к концу 2023 года всего на новых территориях столицы будет создано около 200 тысяч рабочих мест.
«По нашим прогнозам, вырастет и общая численность населения присоединенных территорий. Через пять лет в новой Москве будут проживать около 350 тысяч человек», — отметил Хуснуллин.
Руководитель столичного Стройкомплекса напомнил, что всего за шесть лет с момента присоединения этих территорий к столице здесь уже введено 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Также за это время в новой Москве построено и введено две станции метро Сокольнической линии, 101,3 километра дорог, 19 мостов, тоннелей и эстакад, а также 58 объектов социального назначения.
Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа — Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего городского округа Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.
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