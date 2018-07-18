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Более 450 социальных и спортивных объектов планируется построить в Москве до 2023 г.
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Более 450 социальных и спортивных объектов планируется построить в Москве до 2023 г. 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
До 2023 г. в Москве планируется построить и открыть 230 новых школ и детских садов, 90 больниц и поликлиник, 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«В Москве ведется комплексное освоение территорий, строительство нового жилья, объектов образования, спорта и культуры, а также благоустройство кварталов. Комплексная застройка предусматривает обеспеченность жилья необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал должен иметь свой детский сад, школу и поликлинику, вырастет и уровень обеспеченности москвичей объектами досуга. До 2023 г. в Москве планируется построить и открыть еще 230 новых школ и детских садов, 90 больниц и поликлиник, 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Он отметил, что объекты инфраструктуры строятся как за счет бюджета, так и за счет инвесторов.
«За 2011-2018 гг. в Москве построено 303 новых школы и детских сада, 72 больницы и поликлиники, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов. Это современные учреждения, оборудованные по последнему слову техники, предлагающие москвичам качественные услуги», — напомнил заместитель мэра.
М. Хуснуллин добавил, что в течение ближайших пяти лет будет построено и введено в эксплуатацию 51 млн кв. м недвижимости различного назначения, включая 20,5 млн кв. м жилья.
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