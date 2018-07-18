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У станции метро «Козья слобода» КГЭУ планируют построить общежитие
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У станции метро «Козья слобода» КГЭУ планируют построить общежитие 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанский государственный энергетический университет планирует построить четвертое общежитие на 500 мест, сообщает «Татар-информ».
По словам ректора вуза Эдварда Абдулазянова, общежитие расположится между университетом и станцией метро «Козья слобода», на месте спортивной площадки. Проект уже согласовали с главным архитектором города, сейчас ведутся переговоры с федеральными властями. При успешном согласовании строительство планируется начать в 2018 году. Возведение здания займет примерно два года. Стоимость проекта — 470 млн рублей, 70% средств выделит министерство высшего образования РФ.
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