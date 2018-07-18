У станции метро «Козья слобода» КГЭУ планируют построить общежитие

АиФ Казань: последние новости

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоеме на пляже в Лениногорске

В Казани из-за соревнований по триатлону ограничат движение по ряду улиц

В Казани ограничили движение по улицам Гагарина и Чуйкова