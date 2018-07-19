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Жара вернется в Москву
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Жара вернется в Москву 

Мослента 1 час назад
Фото: Mos.ru
Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, 21 и 22 июля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.
«Жаркая погода — до 25-30 градусов — вернется в столичный регион в выходные. Вполне вероятно, что на следующей неделе в Москве будет еще жарче, и столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов», — сказала она.
Макарова отметила, что в четверг и пятницу, 19 и 20 июля, температура воздуха в Москве поднимется до 24-25 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы.
Ранее сообщалось, что к выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.
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