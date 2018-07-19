Жара вернется в Москву

Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, 21 и 22 июля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

«Жаркая погода — до 25-30 градусов — вернется в столичный регион в выходные. Вполне вероятно, что на следующей неделе в Москве будет еще жарче, и столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов», — сказала она.

Макарова отметила, что в четверг и пятницу, 19 и 20 июля, температура воздуха в Москве поднимется до 24-25 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что к выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.