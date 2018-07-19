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Облачная погода и сильный дождь ожидают москвичей в четверг
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Облачная погода и сильный дождь ожидают москвичей в четверг 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Облачно. Дождь, местами сильный. Гроза", — говорится в сообщении.
Днем воздух в столице прогреется до 22 — 24 градусов, ночью температура опустится до 18 — 20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5 — 10 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла, ночью опустится до 15 — 20 градусов.
Ночью в Москве и Подмосковье пройдет дождь, местами гроза с сильными порывами ветра.
Гидрометцентр объявил на 19 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра.
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