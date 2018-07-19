Москва вошла в топ-5 городов по эффективности организации медицинской помощи 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Москва стала лидером по показателю доступности первичной медицинской помощи, свидетельствуют данные исследования «Здоровые города. Первый рейтинг городов в области здравоохранения» от компании PwC.
В пятерку городов-лидеров по уровню организации медицинской помощи вошли Сидней, Нью-Йорк, Сингапур, Лондон и Москва. Москва также заняла 3-е место по «насыщенности» города медицинскими кадрами — соотношению численности врачей к численности жителей. По данному показателю лидерами оказались Нью-Йорк и Сидней соответственно. Высокие показатели «насыщенности» города медицинскими кадрами в целом положительно характеризуют систему здравоохранения мегаполиса, так как при условии их рационального использования они способствуют повышению доступности медицинской помощи. В рамках исследования 15 анализируемых городов были разделены на основе ключевых медицинских и немедицинских показателей на три группы: «здоровые», «нездоровые» и «развивающиеся». "Создание эффективной системы здравоохранения и формирование привлекательной и благоприятной для жизни и здоровья среды играет решающую роль в обеспечении здоровья и благосостояния населения, повышении его производительности и обеспечивает вклад в дальнейший устойчивый экономический рост. Увеличение продолжительности жизни в городах и дальнейшее распространение хронических заболеваний, в сочетании с растущей информированностью жителей предъявляют новые требования к системам здравоохранения и вызывают коренные изменения как в организации предоставления медицинских услуг, так и в применяемых в здравоохранении технологиях", — отмечает Дмитрий Яковлев, старший менеджер сектора оказания услуг в сфере здравоохранения, PwC в России. По результатам исследования, Сингапур, Сидней, Лондон и Нью-Йорк стали наиболее «здоровыми» городами, с эффективной организацией медицинской помощи, благоприятной городской средой, строгим экологическим надзором и населением, ведущим здоровый образ жизни. В этих городах система здравоохранения позволяет своевременно и эффективно предупреждать, выявлять и лечить заболевания. Такие города, как Дели, Стамбул и Шанхай являются городами, сталкивающимися с наибольшими вызовами в организации медицинской помощи. Здесь существуют значительные резервы как для повышения эффективности оказания медицинской помощи и развития превентивной медицины, так и для создания более здоровой городской среды и формирования здорового образа жизни горожан. ∎∎Такие города, как Гонконг, Токио, Москва, Берлин, Париж, Сан-Пауло и Мехико составили «развивающуюся» группу. Этим городам еще предстоит решить ряд задач на пути к созданию «здорового города», в том числе, применив новые подходы в организации здравоохранения. ∎∎Так, у Токио сохраняется потенциал в области улучшения экологии и создания более благоприятной городской среды. Гонконгу, имеющему самые высокие показатели общего благополучия населения благодаря эффективности системы здравоохранения, необходимо также сосредоточиться на решении задач в области городской среды и обеспечения здорового образа жизни горожан. Перед Москвой и Берлином стоят задачи как в области дальнейшего повышения эффективности системы здравоохранения, так и в сфере создания более благоприятных условий для жизни и занятий спортом, а также снижения влияния поведенческих факторов риска.