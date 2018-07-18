Около 7,4 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» за время ЧМ-2018

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«За месяц, прошедший со старта и до завершения чемпионата мира по футболу 2018 г., сервисные центры «Московский транспорт» посетили порядка 21 тыс. жителей столицы. Из них 7 тыс. 374 обратились по вопросам, касающимся парковочного пространства Москвы », — говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане получали информацию о способах оплаты парковки, о работе мобильного приложения, об изменениях в организации парковочного пространства на время турнира в тех районах, где расположены стадионы, узнавали подробности о парковочных разрешениях и другое.

«Среднее время обслуживания в центрах составляет не более восьми-девяти минут, а время ожидания в очереди — менее двух минут. Всего с начала года сотрудники центров обслужили более 130 тыс. посетителей», — уточнили в АМПП.