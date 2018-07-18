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В центре Москвы сняли ограничения для транспорта после ЧМ-2018
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В центре Москвы сняли ограничения для транспорта после ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Все ограничения для проезда автомобильного транспорта, введенные в Москве в Хамовниках для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, сняты по завершению мундиаля, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 12 матчей чемпионата.
"Все ограничения в Хамовниках сняты. Восстановлена прежняя схема движения", — сказали РИА Новости в пресс-службе.
В день до проведения и в дни матчей мундиаля транспорту без пропуска запрещалось выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября, улица Большая Пироговская, улица Ефремова, улица Малая Пироговская, улица Погодинская, улица Савельева, улица Усачева, улица Хамовнический вал, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.
Кроме того, в дни матчей были закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.
Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действовали за день до проведения и в дни матчей на участках улиц 3-я Фрунзенская, Доватора и Ефремова. Также автомобилям запрещалось выезжать на улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная и Хамовнический вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).
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