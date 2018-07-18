Два трамвая в Останкине временно изменили маршруты

Трамваи №11, курсирующие из Останкина на восток столицы, временно изменили маршруты в связи с ремонтом путей на одном из участков. На время работ их конечно остановкой при движении от 16-й Парковой улицы станет Ростокинский проезд. Одновременно отменен трамвай № 25.

«На время ремонта организуется временный маршрут автобуса № 011 «ВДНХ (южн.) — Богородское ». Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками (по маршруту автобуса № 311)», — сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Бориса Галушкина в черте Алексеевского района. Изменения будут действовать до конца работ. (иб)