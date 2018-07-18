Признана ценность детской больницы им. святой Ольги

Детскую больницу имени святой Ольги в Москве признали памятником архитектуры

Архитектурный ансамбль детской больницы имени святой Ольги, построенный в Москве конце XIX века в стиле эклектики, признали объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус обеспечит зданиям государственную охрану, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Архитектурный ансамбль детской больницы имени святой Ольги, построенный в 1880-1890-х годах в Орлово-Давыдовском переулке, признали объектом культурного наследия регионального значения. Памятниками архитектуры стали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов , здания больницы сохранились практически без изменений до сегодняшнего дня. "Тот облик зданий, который можно увидеть и сегодня, сформировался окончательно в конце XIX века.

С момента постройки ансамбль больницы не реставрировался", — сообщил Емельянов, добавив, что специалисты уже получили разрешение на проведение научно-исследовательских работ и начали изучать особенности больницы. В дальнейшем будет согласован проект реставрационных работ ансамбля.

В главном корпусе больницы жил советский детский врач Александр Кисель , основавший первую в СССР детскую ревматическую клинику, отметили в мэрии. На фасаде одного из строений больницы находится мемориальная табличка, посвященная врачу.

Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечит зданиям детской больницы охрану государства — их запрещено сносить, а исторический облик ансамбля нельзя нарушать. Все ремонтные и реставрационные работы на таких объектах должны проводиться только под контролем департамента культурного наследия и после согласования работ с ведомством. "По просьбам горожан в границы территории ансамбля включили парк — он также будет под охраной государства", — добавили в мэрии.

За последние семь лет охранный статус в Москве получили 695 памятников.