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Москва может стать одним из мировых лидеров в области медицины — Собянин
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Москва может стать одним из мировых лидеров в области медицины — Собянин 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Об этом заявил Сергей Собянин, сообщает телеканал Москва 24.
"У нас есть технологии, у нас люди, прекрасные врачи. И есть видение, как дальше должно развиваться здравоохранение. Поэтому мы точно будем продвигаться в этой отрасли", — сказал мэр.
Собянин добавил, что медицина является приоритетной отраслью для столицы. «Эта отрасль — номер один. Это то, чем мы должны заниматься», — подчеркнул он.
Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что благодаря созданию «инфарктной сети» смертность от острого инфаркта миокарда в городе сократилась в два раза. В «инфарктную сеть» входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.
Помимо этого, в городе создана «акушерская сеть». Сейчас власти работают над формированием «онкологической сети».
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