Москва может стать одним из мировых лидеров в области медицины — Собянин

"У нас есть технологии, у нас люди, прекрасные врачи. И есть видение, как дальше должно развиваться здравоохранение. Поэтому мы точно будем продвигаться в этой отрасли", — сказал мэр.

Собянин добавил, что медицина является приоритетной отраслью для столицы. «Эта отрасль — номер один. Это то, чем мы должны заниматься», — подчеркнул он.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что благодаря созданию «инфарктной сети» смертность от острого инфаркта миокарда в городе сократилась в два раза. В «инфарктную сеть» входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.

Помимо этого, в городе создана «акушерская сеть». Сейчас власти работают над формированием «онкологической сети».