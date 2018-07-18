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Площадка фестиваля «Московское кино» будет работать в Зеленограде
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Площадка фестиваля «Московское кино» будет работать в Зеленограде 

Префектура Зеленоградского административного округа 59 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В столице в период с 1 августа по 9 сентября будет проходить фестиваль «Московское кино». Одна из площадок фестиваля будет располагаться на Центральной площади Зеленограда.
На открытой городской площадке состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами и многое другое.
Фестиваль будет работать еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 по 22.00.
Согласно плану устройства зеленоградской площадки, на месте будут работать точка питания и мобильные туалеты.
Фото — М24
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