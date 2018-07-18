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С 1 августа по 9 сентября 2018 г. в Москве пройдет фестиваль «Московское кино»
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С 1 августа по 9 сентября 2018 г. в Москве пройдет фестиваль «Московское кино» 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Уважаемые любители кино района Старое Крюково! Департаментом культуры города Москвы в период с 1 августа по 9 сентября 2018 г. запланировано проведение фестиваля «Московское кино».
В рамках Фестиваля на открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами и др. (еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 до 22.00).
В Зеленограде мероприятия фестиваля пройдут на Центральной площади округа (см. схему)
Узнать о местах проведения фестиваля в других районах Москвы можно по ссылке
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