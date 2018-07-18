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В приложении «Активный гражданин» выберут программу Дня города в столице
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В приложении «Активный гражданин» выберут программу Дня города в столице 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пользователи сервиса «Активный гражданин» выберут программу Дня города, который пройдет в Москве 8 сентября. Голосование открыто в среду на странице проекта «Активный гражданин».
Так, пользователи могут выбрать, какие из мероприятий прошлого Дня города они хотели бы повторить в этом году: программу специальных мероприятий для детей, общегородской день экскурсий с историческими квестами по Москве, праздничные фейерверки и другие. Также пользователи могут высказать свои пожелания по концертам и встречам, которые должны пройти на праздничных площадках в округах города. Это могут быть концерты классической или современной музыки, театрализованные представления, поэтические программы.
По данным на 12:15 мск, число проголосовавших уже составило почти 70 тыс. человек.
Как сообщили в пресс-службе проекта, в прошлом году более 194 тыс. «активных граждан» принимали участие в составлении праздничной программы Дня города. По итогам голосования были реализованы по два самых популярных ответа: в 17 парках Москвы состоялся запуск праздничных фейерверков и прошли детские мероприятия, в парке искусств «Музеон» состоялся концерт современной музыки, а в парке Кусково прошло театрализованное представление «История московских династий»
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