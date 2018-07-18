Несколько «Сапсанов» отменят из-за ремонта железной дороги

Будут отменены поезда:

— №763 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 22, 23, 29, 30 сентября;

— №765 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга с 22 сентября по 4 октября;

— № 760 Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 22 сентября по 4 октября;

— № 762 Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 22, 23, 29, 30 сентября;

— №764 Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 22, 23, 29, 30 сентября.

Также, в период с 22 сентября по 4 октября поезд №771/757 Санкт-Петербург — Нижний Новгород отменяется на участке Санкт-Петербург — Москва, но продолжит курсировать в сообщении Москва — Нижний Новгород.