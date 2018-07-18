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Власти Москвы отказали в реконструкции здания на Воронцовской улице
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Власти Москвы отказали в реконструкции здания на Воронцовской улице 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы от казались согласовать реконструкцию административного здания, расположенного на Воронцовской улице в центре столицы, в ходе реконструкции площадь здания планировали увеличить почти в два раза, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Воронцовская, владение 13/14, строение 4 (Центральный административный округ)», — отмечается в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать объект и увеличить его площадь до 1630 квадратных метров. На данный момент по указанному адресу расположено административное здание площадью около 880 квадратных метров.
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