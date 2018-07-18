ГЗК отказала инвестору в реконструкции здания на улице Воронцовская 

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Воронцовская, владение 13/14, строение 4.
На данный момент по указанному адресу расположено административное здание площадью около 880 квадратных метров.
По словам Председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря градостроительно-земельной комиссия Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать объект и увеличить его площадь до 1 630 квадратных метров.