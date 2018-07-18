Авиашоу-2018 в Мочище: программа и как добраться

Пригородные электропоезда

Без пробок добраться до места проведения авиашоу в Мочище предлагает «Экспресс-пригород», который запустит дополнительные электрички к началу мероприятия по маршруту «Новосибирск-Главный — Мочище» и в обратном направлении по окончании авиашоу.

В прошлом году пригородными поездами воспользовались более 20 тысяч посетителей авиашоу. Время пути от станции «Новосибисрк-Главный» до «Мочище» составит 33 минуты. Стоимость проезда на электричке — 35 рублей. Утром пассажиров доставят до станции «Мочище» 10 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 15 минут (дополнительно назначено 7 маршрутов). А после авиашоу зрителей довезут до Новосибирска 12 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 20 минут (дополнительно назначено 9 маршрутов).

5 августа электропоезда будут следовать по расписанию:

Отправление от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 07:57; 08:11; 08:25; 08:53; 09:14; 09:30; 09:44; 09:58; 10:14; 10:31.

Отправление от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный в 11:58; 12:44; 13:10; 13:25; 13:40; 13:56; 14:12; 14:35; 14:53; 15:14; 16:03; 16:32.

Автобусы

Путь до Мочище на автобусе обеспечивают два муниципальных маршрута — автобус №189 и автобус №130. Автобусный маршрут №189 «Радиостанция №5 — Станция Мочище» будет следовать с интервалом 14 минут и продлит путь непосредственно до аэродрома (дополнительная остановка назначается в районе перекрестка Локтинского и Восточного шоссе). Стоимость проезда — 28 рублей, в день проведения авиашоу на маршруте будет действовать льготный проезд по МПК «Социальная карта».

Пригородный автобусный маршрут №130 «ул. Учительская — р.п. Мошково» доставит жителей Новосибирска, Мошково и Сокура до ж/д станции «Мочище». С 8:00 до 16:00 автобус будет дополнительно останавливаться в районе перекрестка Локтинского и Восточного шоссе. Интервал движения 130-го автобуса — 30 минут.

От железнодорожной станции «Мочище» гостей авиашоу довезут до аэродрома временные челночные автобусы. Временный автобусный маршрут «Ж/д станция Мочище — аэродром „Мочище“ будет работать 5 августа с 8:20 до 16:00 с интервалом движения 5-10 минут, в зависимости от наполняемости.

Автобусы от Академгородка и площади Калинина предлагает один из туроператоров Новосибисрка. Уехать из Академгородка на авиашоу и обратно будет стоить 600 рублей для взрослого и 550 для ребенка. От Площади Калинина и обратно — 400 рублей взрослый билет и 350 детский.

Программа авиашоу-2018 в Мочище 5 августа:

09:00 — начало праздника

09:00 — 10:00 — полеты воздушных шаров

10:00 — 10:20 — выступления авиамоделистов

10:20 — 10:40 — выступления мотодельтапланов и мотопарапланеристов

10:40 — 11:00 — торжественная церемония открытия праздника авиации, приветствия почетных гостей и первых лиц 11:00 — 14:00 — авиашоу

11:00 — 14:30 — выступление симфонического оркестра и музыкальных коллективов

14:30 — закрытие праздника