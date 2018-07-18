Из-за ремонта путей осенью отменят «Сапсаны» между Москвой и Петербургом

В расписание движения скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом Москвой и Нижним Новгородом, внесены изменения. Некоторые поезда будут отменены в период с 22 сентября по 4 октября в связи с модернизацией путей на перегонах Любань-Рябово, Завидово — Решетниково и на станции Чудово

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 22, 23, 29 и 30 сентября из Санкт-Петербурга в Москву не отправятся поезда №761 и №763, а поезд №765 отменяется с 22 сентября до 4 октября.

Из Москвы в Петербург в эти же даты — 22,23,29 и 30 сентября отменяются поезда №762 и №764, а поезд №760 не будет ходить вообще с 22 сентября по 4 октября.

Кроме того, весь указанный период не будут ходить «Сапсаны» №771/757 из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, они продолжат курсировать только между Москвой и Нижним.

Другие поезда будут отправляться раньше или позже обычного. Все изменения в расписании опубликованы на сайте РЖД

Пассажиров просят внимательно планировать свои поездки.

Ранее Пятый канал сообщал, что за первый квартал 2018 года количество путешественников, пользующихся «Сапсанами» увеличилось на 10% — около 15 тысяч человек в сутки. Всего же за первое полугодие поезда перевезли уже более двух с половиной миллионов пассажиров.