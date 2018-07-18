Пассажиропоток в метро Нижнего Новгорода вырос на 40%

Пассажиропоток в метро Нижнего Новгорода в июле увеличился на 40,97% по сравнению с июнем. В среднем за сутки в нижегородскую подземку сейчас спускаются 102 223 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

За первую половину текущего месяца нижегородским метро воспользовались 1 304 141 человек. Данный вид общественного транспорта набирает особую популярность в столице ПФО после открытия станции «Стрелка» и стадиона «Нижний Новгород».

Напомним, «Стрелка» была запущена в эксплуатацию 12 июня. Тех пор на ней побывали 341 269 пассажиров.