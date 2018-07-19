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Москвичам расскажут о музыкальных продюсерах в Парке Горького
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Москвичам расскажут о музыкальных продюсерах в Парке Горького 

Управа района Якиманка 35 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Лекция о музыкальных продюсерах состоится 20 июля в Парке Горького.
Присутствующим расскажут об этой интересной профессии, какие изменения она претерпела из-за развития медийных технологий и почему ее представители не на виду.
Встречу проведет музыкальный журналист Олег Кармунин, отметили на официальном сайте мэра Москвы.
Желающих посетить лекцию ждут в летнем кинотеатре «Пионер» по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Мероприятие начнется в 19:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.
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