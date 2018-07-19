Москвичам расскажут о музыкальных продюсерах в Парке Горького

Лекция о музыкальных продюсерах состоится 20 июля в Парке Горького.

Присутствующим расскажут об этой интересной профессии, какие изменения она претерпела из-за развития медийных технологий и почему ее представители не на виду.

Встречу проведет музыкальный журналист Олег Кармунин, отметили на официальном сайте мэра Москвы

Желающих посетить лекцию ждут в летнем кинотеатре «Пионер» по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Мероприятие начнется в 19:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.