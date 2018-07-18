Более 50 тыс. человек посмотрели трансляции из вагона-студии московского метро

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Более 50 тыс. пользователей соцсетей посмотрели трансляции интервью со стенда столичного транспорта и вагона-студии, который был запущен на Кольцевой линии метро специально к Московскому урбанистическому форуму. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе московского метрополитена.

"Сегодня за два часа трансляции прямого эфира из двух студий нас посмотрело более 50 тыс. человек. Вещаем из вагона метро и со стенда «Московский транспорт» в парке «Зарядье», — сказал собеседник агентства.

Во время Московского урбанистического форума на Кольцевой линии метро курсирует мобильная телестудия в вагоне одного из поездов. Телеведущие, представители столичной власти, известные артисты, фотографы, журналисты, спортсмены в прямом эфире обсуждают актуальные темы, касающиеся повседневной жизни и развития московского транспорта. Так, в частности, пассажиры увидели выступления заммэра Москвы Максима Ликсутова , замначальника метро Юлии Темниковой , научного сотрудника Музея Москвы Ларисы Скрынник.

Ведущим в вагоне-метро стал путешественник и тележурналист Марк Подрабинек

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».