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Более 50 тыс. человек посмотрели трансляции из вагона-студии московского метро
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Более 50 тыс. человек посмотрели трансляции из вагона-студии московского метро 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. пользователей соцсетей посмотрели трансляции интервью со стенда столичного транспорта и вагона-студии, который был запущен на Кольцевой линии метро специально к Московскому урбанистическому форуму. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе московского метрополитена.
"Сегодня за два часа трансляции прямого эфира из двух студий нас посмотрело более 50 тыс. человек. Вещаем из вагона метро и со стенда «Московский транспорт» в парке «Зарядье», — сказал собеседник агентства.
Во время Московского урбанистического форума на Кольцевой линии метро курсирует мобильная телестудия в вагоне одного из поездов. Телеведущие, представители столичной власти, известные артисты, фотографы, журналисты, спортсмены в прямом эфире обсуждают актуальные темы, касающиеся повседневной жизни и развития московского транспорта. Так, в частности, пассажиры увидели выступления заммэра Москвы Максима Ликсутова, замначальника метро Юлии Темниковой, научного сотрудника Музея Москвы Ларисы Скрынник.
Ведущим в вагоне-метро стал путешественник и тележурналист Марк Подрабинек.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».
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