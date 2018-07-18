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Более 20 тысяч болельщиков посетили бесплатные экскурсии во время ЧМ-2018
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Более 20 тысяч болельщиков посетили бесплатные экскурсии во время ЧМ-2018 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
Более 20 тысяч футбольных болельщиков из разных стран мира посетили бесплатные экскурсии по центру столицы во время ЧМ-2018, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пешеходные и автобусные туры, организованные департаментом спорта и туризма в рамках акции "Москва — столица мирового футбола", проводились с 14 июня по 15 июля.
Гостям столицы показали достопримечательности, связанные с историей российского футбола, другими видами спорта и важными спортивными событиями из жизни Москвы. Они увидели обновленные стадионы, узнали об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках.
Прогулки проходили по шести маршрутам, а гиды рассказывали о достопримечательностях Москвы на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, португальском, испанском, китайском и арабском. Впрочем, чаще всего экскурсии посещали туристы из России, а также Германии, Англии, Мексики, Китая, Бразилии и Аргентины.
Как считает глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, чемпионат мира по футболу помог России сделать огромный шаг в развитии туризма. Он подчеркнул, что столица не только преобразилась в архитектурном и технологическом плане, но и показала всему миру, что является дружелюбным современным городом с богатейшей культурой и историей.
"За время акции «Москва — столица мирового футбола» мы провели более 600 экскурсий. Наша инициатива нашла отклик у москвичей и гостей столицы: мы до сих пор получаем огромное количество благодарностей", — сказал чиновник.
Он напомнил, что записаться на экскурсии могли все желающие в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей и расположенных на Триумфальной площади, на Арбате, в начале Никольской улицы и у стеклянного купола в парке «Зарядье».
Чаще всего туристы посещали Музей космонавтики, Музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Музей Москвы и Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское».
Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах «Лужники» и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Финальный матч чемпионата мира по футболу в столичном метро посмотрели около 310 тысяч человек. Игру транслировали на 8720 экранах в 1896 вагонах.
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