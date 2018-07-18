Минтранс не планирует открывать новые маршруты по рекам Подмосковья

В этом году не планируется открывать новые речные маршруты по рекам Подмосковья , во время летней навигации водным транспортом в регионе пользуется порядка 35 тысяч пассажиров, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все рейсы осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием. В этом году открытие новых маршрутов не планируется, сезон речной навигации завершается в регионе в октябре», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на территории Московской области работают два перевозчика по трем межмуниципальным маршрутам внутреннего водного транспорта, на которых отдельным категориям граждан предоставляются льготы: порт Серпухов , маршрут «причал Серпухов — причал Сады», порт Коломна , маршруты «причал Бочманово (Коломна) — причал Притыка», «причал деревня Андреевское — причал город Лыткарино »).

«В основном маршрутами пользуются местное население и дачники. Так, на время речной навигации, в весенне-летний период, водным транспортом пользуется около 35 тысяч пассажиров», — подчеркнул собеседник.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ранее сообщал, что сеть пассажирских маршрутов по Москве-реке в черте столицы могут расширить при необходимости. В черте города речные пассажирские маршруты действуют только на 16-ти из 83-х километров реки.

Дополнительные маршруты могут появиться за пределами популярного для прогулок центра столицы в связи с обширным развитием территорий близ набережных Москвы-реки.