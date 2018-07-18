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Более 20 тыс. болельщиков посетили бесплатные экскурсии в Москве во время ЧМ-2018
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Более 20 тыс. болельщиков посетили бесплатные экскурсии в Москве во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Гостями бесплатных экскурсий в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 г. стали более 20 тыс. болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Свыше 20 тысяч футбольных болельщиков из разных стран мира посетили бесплатные экскурсии по центру столицы. Познавательные прогулки были организованы городским департаментом спорта и туризма в рамках акции «Москва — столица мирового футбола». Присоединиться к пешеходным и автобусным турам можно было в дни ЧМ-2018 — с 14 июня до 15 июля. Участники экскурсий увидели достопримечательности, связанные с историей российского футбола, другими видами спорта и важными спортивными событиями из жизни города. Им показали обновленные стадионы, рассказали об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках», — говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель Москомспорта Николай Гуляев, за время акции «Москва — столица мирового футбола» было проведено более 600 экскурсий. Записаться на экскурсии могли все желающие в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей. Они работали на Триумфальной площади, на ул. Арбат (рядом со станцией метро «Смоленская»), в начале ул. Никольская и у стеклянного купола в парке «Зарядье».
В материале поясняется, что экскурсии проходили по шести маршрутам. Гиды рассказывали о достопримечательностях Москвы на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, португальском, испанском, китайском и арабском. Чаще всего экскурсии посещали туристы из России, а также гости из Германии, Англии, Мексики и Китая. Большой интерес пешеходные и автобусные туры вызвали у болельщиков из Бразилии и Аргентины.
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