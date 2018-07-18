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М. Ликсутов: Станцией «Верхние Лихоборы» салатовой ветки метро воспользовались более 1 млн пассажиров
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М. Ликсутов: Станцией «Верхние Лихоборы» салатовой ветки метро воспользовались более 1 млн пассажиров 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Москва24
Станцией «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена воспользовались более 1 млн пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Станцией метро «Верхние Лихоборы» воспользовались более 1 млн пассажиров. Уже за первый месяц после открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии на севере Москвы пассажиропоток на станции увеличился на 10%. Если в первую неделю работы станцией пользовались чуть более 10 тыс. пассажиров в будний день, то уже через месяц она начала принимать более 11 тыс. человек. Максимальное число пассажиров воспользовались станцией «Верхние Лихоборы» 20 апреля — 11 тыс. 445 человек», — сказал М. Ликсутов. По его словам, после продления Люблинско-Дмитровской линии метро станция «Петровско-Разумовская» разгрузилась более чем на 3 млн пассажиров по сравнению с I полугодием 2017 г.
«Станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» были введены в эксплуатацию 22 марта 2018 г. С их открытием метро в шаговой доступности появилось у жителей Бескудниковского района, а также улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Кроме того, пассажирам стало удобнее добираться от станции метро «Окружная» и до одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК)», — заключил заммэра.
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