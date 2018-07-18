Доля пенсионеров в Москве к 2050 году может достичь 50%

Москве насчитывается три миллиона пенсионеров, из которых 640 человек перешагнули столетний рубеж.

Доля нетрудоспособного населения Москвы может вырасти до 50%

К 2050 году в Москве может увеличится доля нетрудоспособного населения. По данным руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна до 50 процентов. Чиновник добавил, что сейчас этот показатель составляет 25 процентов.

По словам Петросяна, это один из главных вызовов, который стоит перед властями столицы

Отметим, что сейчас средняя продолжительность жизни москвича составляет 78 лет.

По данным департамента, в Москве насчитывается три миллиона пенсионеров. Из них 640 человек перешагнули столетний рубеж.