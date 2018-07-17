Построенные для реновации дома оборудуют интеллектуальными информационными табло 

Об этом заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин на Московском урбанистической форуме, сообщает Агентство «Москва».
По его словам, дома буду проектировать по стандарту Smart standart 1:0, а затем — по стандарту Smart standart 2:0. Домофоны в таких домах будут оснащены кнопкой «112» для вызова экстренных служб. Также под домофоном будет располагаться кнопка для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В новых домах показания водосчетчиков будут автоматически передаваться в Энергосбыт. В подъездах, во дворе и на подъездах установят камеры видеонаблюдения. На всех домах будут прикреплены табло с прогнозом погоды и новостями с официального портала мэра и правительства Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что градостроительную документацию по программе реновации жилья разработают к осени этого года. По его словам, власти уже отобрали 250 стартовых площадок, с которых начинается проектирование и строительство новых домов. Вэтом году новые квартиры получат примерно 10 тысяч москвичей.