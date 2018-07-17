Построенные для реновации дома оборудуют интеллектуальными информационными табло

По его словам, дома буду проектировать по стандарту Smart standart 1:0, а затем — по стандарту Smart standart 2:0. Домофоны в таких домах будут оснащены кнопкой «112» для вызова экстренных служб. Также под домофоном будет располагаться кнопка для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

В новых домах показания водосчетчиков будут автоматически передаваться в Энергосбыт. В подъездах, во дворе и на подъездах установят камеры видеонаблюдения. На всех домах будут прикреплены табло с прогнозом погоды и новостями с официального портала мэра и правительства Москвы