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Построенные для реновации дома оборудуют интеллектуальными информационными табло
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Построенные для реновации дома оборудуют интеллектуальными информационными табло 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин на Московском урбанистической форуме, сообщает Агентство «Москва».
По его словам, дома буду проектировать по стандарту Smart standart 1:0, а затем — по стандарту Smart standart 2:0. Домофоны в таких домах будут оснащены кнопкой «112» для вызова экстренных служб. Также под домофоном будет располагаться кнопка для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В новых домах показания водосчетчиков будут автоматически передаваться в Энергосбыт. В подъездах, во дворе и на подъездах установят камеры видеонаблюдения. На всех домах будут прикреплены табло с прогнозом погоды и новостями с официального портала мэра и правительства Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что градостроительную документацию по программе реновации жилья разработают к осени этого года. По его словам, власти уже отобрали 250 стартовых площадок, с которых начинается проектирование и строительство новых домов. Вэтом году новые квартиры получат примерно 10 тысяч москвичей.
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