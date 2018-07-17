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По созданию транспортного каркаса Москвы реализовано более трети проектов
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По созданию транспортного каркаса Москвы реализовано более трети проектов 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин на МУФ-2018 сообщил, что в столице реализована треть проектов по созданию транспортного каркаса Москвы.
«Если в целом сказать, то треть проектов реализовали, две трети впереди. Но эти две трети будет проще реализовать, мы находимся уже в процессе проектирования, стройки. Под эти проекты выделена земля, проведены публичные слушания. Что мы получим в результате? Новый транспортный каркас, состоящий из тысячи километров новых современных дорог», — сказал Сергей Собянин.
Напомним, Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет проходить с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».
Тема первого дня — «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации». Речь пойдет о развитии общественного транспорта, массовом строительстве жилья, благоустройстве общественных пространств, реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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