График работы автобуса, курсирующего от «Речного вокзала», изменен

На время строительства станции «Беломорская» изменено расписание движения автобуса № 200. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«С 16 июля изменилось время работы автобусного маршрута № 200 «Метро „Речной вокзал“» — «Лобненская улица». Теперь автобусы ходят до 2.00, а после 23.00 интервал их движения сокращается», — говорится в сообщении.

Напомним, на автобусе № 200 москвичи могут добраться до станции метро «Ховрино», которую с 16 июля до 16 октября будут закрывать ежедневно на два часа раньше, в 23.00. (мю)