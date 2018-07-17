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График работы автобуса, курсирующего от «Речного вокзала», изменен
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График работы автобуса, курсирующего от «Речного вокзала», изменен 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На время строительства станции «Беломорская» изменено расписание движения автобуса № 200. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«С 16 июля изменилось время работы автобусного маршрута № 200 «Метро „Речной вокзал“» — «Лобненская улица». Теперь автобусы ходят до 2.00, а после 23.00 интервал их движения сокращается», — говорится в сообщении.
Напомним, на автобусе № 200 москвичи могут добраться до станции метро «Ховрино», которую с 16 июля до 16 октября будут закрывать ежедневно на два часа раньше, в 23.00. (мю)
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