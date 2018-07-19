Ещё
В Москве сегодня стартует акция «День без турникетов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве сегодня стартует акция «День без турникетов» 

Авторадио 35 минут назад
В Москве сегодня стартует акция «День без турникетов», в рамках которой москвичи смогут посетить предприятия и технопарки города. Как сообщает официальный портал мэра столицы, с 19 по 21 июля на 38 предприятиях и технопарков можно будет увидеть процесс производства напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, а также посетить объекты оборонной промышленности. Также в рамках акции запланированы городские прогулки, посвященные истории промышленной Москвы. Участники посетят Трехгорную мануфактуру, креативные кластеры «Арма» и Artplay. В развлекательную программу «Дня без турникетов» вошли концерт группы Animal ДжаZ и проект «БеспринцЫпные чтения» с участием известных авторов и актеров.
Авторадио: последние новости
Бесплатный онкоскрининг за два дня прошли более 7 тысяч москвичей Собянин открыл Московский урбанистический форум-2018 250 транспортно-пересадочных узлов появятся в столице до 2020 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны315
Российский певец покончил с собой167
Россия пошла против решения США5
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока450
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение