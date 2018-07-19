В Москве сегодня стартует акция «День без турникетов», в рамках которой москвичи смогут посетить предприятия и технопарки города. Как сообщает официальный портал мэра столицы, с 19 по 21 июля на 38 предприятиях и технопарков можно будет увидеть процесс производства напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, а также посетить объекты оборонной промышленности. Также в рамках акции запланированы городские прогулки, посвященные истории промышленной Москвы. Участники посетят Трехгорную мануфактуру, креативные кластеры «Арма» и Artplay. В развлекательную программу «Дня без турникетов» вошли концерт группы Animal ДжаZ и проект «БеспринцЫпные чтения» с участием известных авторов и актеров.