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Строительство тоннеля для метро диаметром 10 метров показали на видео
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Строительство тоннеля для метро диаметром 10 метров показали на видео 

Мослента 2 часа назад
Блогер Дмитрий Чистопрудов описал в LiveJournal процесс проходки двухпутного тоннеля Кожуховской линии Московского метрополитена. Он также опубликовал на YouTube 10-минутный ролик, на котором на строительство тоннеля от будущей станции «Окская улица» в сторону «Нижегородской улицы» можно посмотреть в формате 360 градусов.
«Вместо классической щитовой проходки в два тоннеля, на новой ветке метро ведется строительство «мадридским» методом, когда в одном 10-метровом тоннеле будут проложены сразу два железнодорожных пути для движения поездов в обоих направлениях», — пишет пользователь.
Строительство ведется с помощью проходческого щита «Виктория». Пройдено около 1,3 километра, за день щит проходит 7–12 метров в зависимости от геологических условий.
Применение «мадридского» метода позволяет вести строительство значительно быстрее, пояснил Чистопрудов. «Тоннель в этом случае прокладывается одним проходческим щитом большого диаметра, а не двумя», — добавил он.
Кожуховскую линию, которая станет 15-й веткой московского метро, планируется запустить в конце этого года или в 2019-м. В нее войдут восемь станций: «Нижегородская улица» (с пересадкой на одноименную станцию Московского центрального кольца), «Стахановская улица», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» (с пересадкой на «Лермонтовский проспект»), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Благодаря этой линии доступ к метро получат жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.
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