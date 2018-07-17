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На 40% вырос в июле среднесуточный пассажиропоток нижегородского метро
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На 40% вырос в июле среднесуточный пассажиропоток нижегородского метро 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Среднесуточный пассажиропоток нижегородского метро в начале июля 2018 года по сравнению с июнем вырос на 40,97% и составил 102 223 человека. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородское метро». Всего же в июле нижегородская подземка перевезла более 1 млн 300 тысяч пассажиров.
Напомним, 12 июня 2018 года состоялось открытие новой пятнадцатой по счёту станции метро «Стрелка». За месяц ею воспользовались 341 269 пассажиров. Интервалы движения по Сормовско-Мещерской линии составляют: в рабочие дни — 6-7 минут в часы пик, 8 минут в остальное время, в выходные и праздничные дни — 8 минут.
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