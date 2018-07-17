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От «Речного вокзала» может протянуться канатная дорога до «Сходненской»
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От «Речного вокзала» может протянуться канатная дорога до «Сходненской» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
От станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала» могут протянуть канатную дорогу. Время в пути между станциями с ее запуском существенно сократится. Вместо 45 минут в поездке придется потратить всего семь. Об этом сообщается на портале агентства городских новостей «Москва».
«Из актуальных инвестиционных проектов — создание канатной дороги. Казалось бы, небольшой проект, который скорее смахивает на развлечение, чем на важную транспортную составляющую. Но когда мы проанализировали с нашими коллегами из департамента транспорта, то мы поняли, что это, в первую очередь, важнейший транспортный проект в городе. Мы сокращаем время в пути для пассажиров с 45 минут до семи», — цитирует портал главу Департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова.
Срок реализации проекта — ближайшие два-три года. Сейчас проект канатной дороги находится на стадии обсуждения. (мю)
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