Дома для реновации будут строить в промзонах

Столичные власти одобрили несколько проектов развития промзон, в рамках которых будут возводить дома для программы реновации, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Городские программы должны реализовываться совместно, отметил он в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.

В качестве примеров такого параллельного осуществления городских программ Тимофеев привел несколько примеров. Так, на Люблинской улице и 1,5 миллиона квадратных метров жилья 100 тысяч квадратов пойдут на реновацию. Подобные проекты также будут осуществлять на Боровском шоссе и на Вольной улице.

Вывод производства с территорий промзон, подлежащих жилой застройке, будет осуществляться за счет инвесторов. Они также должны будут рекультивировать территории.