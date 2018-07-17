Ещё
Дома для реновации будут строить в промзонах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дома для реновации будут строить в промзонах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Столичные власти одобрили несколько проектов развития промзон, в рамках которых будут возводить дома для программы реновации, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Городские программы должны реализовываться совместно, отметил он в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.
В качестве примеров такого параллельного осуществления городских программ Тимофеев привел несколько примеров. Так, на Люблинской улице и 1,5 миллиона квадратных метров жилья 100 тысяч квадратов пойдут на реновацию. Подобные проекты также будут осуществлять на Боровском шоссе и на Вольной улице.
Вывод производства с территорий промзон, подлежащих жилой застройке, будет осуществляться за счет инвесторов. Они также должны будут рекультивировать территории.
В этом году на территории бывших промзон в Москве планирует ввести в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году в столичных промзонах ввели 2,7 миллиона квадратов недвижимости различного назначения.
Вести.Ru: последние новости
Будущее мегаполисов: в Москву съехались лучшие архитекторы и строители со всего мира Метро растет: до конца года построят 17 новых станций На Маросейке археологи нашли еще одну "писку"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов21
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца87
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию224
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей60
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде187
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение