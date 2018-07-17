Благоустройство Москвы-реки завершится в 2023 году

"В рамках развития набережных Москвы-реки до 2023 года планируется благоустроить 120 км набережных, появится 40 новых общественных зон. В рамках реализации проекта будут созданы новые общественные центры, река станет доступной, чистой и функциональной", — сказал он.

По словам Хуснуллина, в настоящее время в проектировании и строительстве вдоль Москвы-реки находится 24 новых моста.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».