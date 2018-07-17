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Благоустройство Москвы-реки завершится в 2023 году
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Благоустройство Москвы-реки завершится в 2023 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти столицы планируют завершить благоустройство Москвы-реки в 2023 году. К этому времени вдоль реки обновится 120 км набережных и появится 40 новых общественных зон, сообщил во вторник заммэра Москвы Марат Хуснуллин, выступая на Московском урбанистическом форуме.
"В рамках развития набережных Москвы-реки до 2023 года планируется благоустроить 120 км набережных, появится 40 новых общественных зон. В рамках реализации проекта будут созданы новые общественные центры, река станет доступной, чистой и функциональной", — сказал он.
По словам Хуснуллина, в настоящее время в проектировании и строительстве вдоль Москвы-реки находится 24 новых моста.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».
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