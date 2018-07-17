Москва вошла в тройку лидеров по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой 

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Москва вошла в тройку городов мира по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой. Об этом стало известно 17 июля.
Учитывались 14 показателей, среди которых: транспортная доступность, экологичность, доступ к различным сервисам. По интегральному показателю мы вошли в первую пятерку наряду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, Берлином, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, в столица вошла в тройку лидеров по построенным социальным объектам. Это школы, садики, досуговые центры, спортивные центры, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».