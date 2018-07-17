Из-за крестного хода в Казани ограничат движение транспорта 

21 июля из-за проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери в городе перекроют ряд улиц для проезда транспорта. Шествие пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. С 6:00 до 13:00 ограничат движение и стоянку по проезжей части улицы Миславского, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная. С 10:00 до 13:00 ограничат движение на следующих участках:улица Кремлевская, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;улица Профсоюзная, на участке от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк;съезд с площади Первого Мая, на участке от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная;улица Баумана, на участке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина;съезд с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;улица Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;улица Большая Красная, на участке от улицы Япеева до улицы Батурина;улица Карла Маркса, на участке от улицы Батурина до улицы Япеева;улица Япеева, на участке от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости);улица Миславского, на участке от улица Карла Маркса до улицы Держинского.