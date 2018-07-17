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Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе
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Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, территория после Ватутинок должна быть экологической зоной.
Впрочем, это перспектива ближайших десяти лет, пояснил заммэра. «В дальнейшем когда-то, может быть, потомки примут решение идти дальше», — предположил он.
Также Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро. Власти, по его словам, планируют протянуть в район Щербинка новую ветку метро — сейчас готовится градостроительная документация.
С помощью подземки с центром города могут соединить Троицк — метро придет туда после 2023 года, когда завершится строительство Сокольнической линии в Коммунарку. Также готовится продление ветки метро от Рассказовки до Внуково. Перспективными являются иновые ветки метро, которые можно продолжить от Большой кольцевой линии на периферию.
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