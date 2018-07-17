Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , территория после Ватутинок должна быть экологической зоной.

Впрочем, это перспектива ближайших десяти лет, пояснил заммэра. «В дальнейшем когда-то, может быть, потомки примут решение идти дальше», — предположил он.

Также Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро. Власти, по его словам, планируют протянуть в район Щербинка новую ветку метро — сейчас готовится градостроительная документация.