С. Собянин: Градостроительная документация к программе реновации жилфонда будет подготовлена к осени

Градостроительная документация, необходимая для осуществления программы реновации жилфонда Москвы , будет подготовлена к осени 2018 г. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил телеканалу «Россия 24», которое прошло в рамках Московского урбанистического форума.

«Сейчас очень важно сформировать комплексное развитие пространства, кварталов реновации, чем мы сейчас и занимаемся, готовим градостроительную документацию, чтобы, начиная с осени, обсуждать с москвичами будущие комплексные проекты. После этого будем более точно знать сроки и этапы», — заявил С. Собянин.

Мэр напомнил, что в настоящее время отобрано 250 стартовых площадок, с которых начинается проектирование, строительство новых домов.

«В этом году около 10 тыс. москвичей получат новые квартиры. Дальше будет по нарастающей: после первой волны пойдет вторая, на месте снесенных домов будут построены другие, и так в течение трех-четырех волн мы получим итог переселения», — заключил С. Собянин.