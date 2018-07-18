На курортные направления назначили дополнительные поезда

С сегодняшнего дня и до 20 июля на курортные направления назначили дополнительные поезда «Ласточка». В пресс-службе КЖД объяснили это хорошими погодными условиями.

Так, в направлении Калининград-Зеленоградск поезда будут отправляться с Южного вокзала в 12:40, из Зеленоградска в 13:29. В Светлогорск — с Северного вокзала в 12:00 и 14:05.

С подробным расписанием движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на сайтах Калининградской железной дороги и Калининградской пригородной пассажирской компании, а также на информационных стендах вокзалов.