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На курортные направления назначили дополнительные поезда
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На курортные направления назначили дополнительные поезда 

Вести Калининград 55 минут назад
Фото: Вести Калининград
С сегодняшнего дня и до 20 июля на курортные направления назначили дополнительные поезда «Ласточка». В пресс-службе КЖД объяснили это хорошими погодными условиями.
Так, в направлении Калининград-Зеленоградск поезда будут отправляться с Южного вокзала в 12:40, из Зеленоградска в 13:29. В Светлогорск — с Северного вокзала в 12:00 и 14:05.
С подробным расписанием движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на сайтах Калининградской железной дороги и Калининградской пригородной пассажирской компании, а также на информационных стендах вокзалов.
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