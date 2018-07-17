Ещё
Из-за благоприятного прогноза погоды КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за благоприятного прогноза погоды КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 

Клопс.Ru 33 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
КЖД назначает дополнительные пригородные поезда в Светлогорск и Зеленоградск на 18, 19 и 20 июля. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании.
"В связи с благоприятным прогнозом погоды и прогнозируемым увеличением пассажиропотока на курортном направлении в среду, четверг и пятницу назначаются дополнительные поезда. Рейсы будут обслуживаться электропоездами «Ласточка»", — отметили в ведомстве.
В сообщении Калининград — Зеленоградск назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 12:40, из Зеленоградска — в 13:29. В Светлогорск с Северного вокзала дополнительные поезда отправятся в 12:00 и 14:05; в обратном направлении со станции Светлогорск-2 — в 12:58 и 16:00.
Клопс.Ru: последние новости
В Париже переименовали шесть станций метро в честь победы на ЧМ В выходные и праздники дневной рейс Светлогорск — Зеленоградск — Калининград будут обслуживать два поезда ЕСПЧ взыскал с России около 48 тысяч евро в пользу участниц Pussy Riot
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде189
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II148
Тест: Выжили бы вы в царской России?49
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца10
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Наука и техника
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение