Из-за благоприятного прогноза погоды КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск

КЖД назначает дополнительные пригородные поезда в Светлогорск и Зеленоградск на 18, 19 и 20 июля. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании.

"В связи с благоприятным прогнозом погоды и прогнозируемым увеличением пассажиропотока на курортном направлении в среду, четверг и пятницу назначаются дополнительные поезда. Рейсы будут обслуживаться электропоездами «Ласточка»", — отметили в ведомстве.