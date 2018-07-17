Из-за благоприятного прогноза погоды КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 

КЖД назначает дополнительные пригородные поезда в Светлогорск и Зеленоградск на 18, 19 и 20 июля. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании.
"В связи с благоприятным прогнозом погоды и прогнозируемым увеличением пассажиропотока на курортном направлении в среду, четверг и пятницу назначаются дополнительные поезда. Рейсы будут обслуживаться электропоездами «Ласточка»", — отметили в ведомстве.
В сообщении Калининград — Зеленоградск назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 12:40, из Зеленоградска — в 13:29. В Светлогорск с Северного вокзала дополнительные поезда отправятся в 12:00 и 14:05; в обратном направлении со станции Светлогорск-2 — в 12:58 и 16:00.